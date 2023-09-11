Нападающий «Урала» Юшин: однозначно готов к переходу в российский топ-клуб

Нападающий екатеринбургского «Урала» Александр Юшин ответил на вопрос о возможном переходе в топ-клуб РПЛ.

«Этим летом у меня не было предложений о переходе. Чувствую ли, что я готов к переходу в российский топ-клуб? Однозначно, да», – приводит слова Юшина Sport24.

Юшин перешёл в «Урал» из нижнекамского «Нефтехимика» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл десять матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 900 тысяч евро. Его контракт с «Уралом» рассчитан до лета 2024 года.