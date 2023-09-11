Мамаев перевёл алименты почти на полтора миллиона после победы в шоу

Бывший футболист сборной России России Павел Мамаев перевёл бывшей жене алименты с победы в шоу «Выжить в Дубае».

Алана Мамаева опубликовала в своих социальных сетях скриншот с переводом от Павла в размере 1 миллиона 450 тысяч рублей.

«Алименты с приза за победу в шоу», — подписал перевод Мамаев.

«Ну надо же, удивил Мамаев! Я перевела ему 3 миллиона, а он решил перевести алименты с выигрыша. Браво!», - написала бывшая жена футболиста.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Краснодара» выиграл эту сумму благодаря победе в шоу «Выжить в Дубае». Павел пообещал перевести её на балготворительность.

Мамаев завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года. Ранее он выступал за «Химки», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо». Известный полузащитник является чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны.