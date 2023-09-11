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Коваленко назвал Александра Кокорина своим кумиром 

Также хавбек в этот список внёс ещё трёх российских футболистов. 
11 сентября 2023 16:32
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, кого считает своими кумирами.

«Кокорин легенда всё равно. Ещё для меня топ-1 Женя Фролов. И ещё Ваня Ломаев. Вот три моих кумира. Бомбовые пацаны. Плюс в этот список надо включить Евгеньева», – приводит слова 20-летнего игрока «Спорт-Экспресс».

Права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине». В прошлом сезоне он на правах выступал за «Арис» и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. 5 сентября он снова присоединился к команде Алексея Шпилевского.

источник: «Спорт-Экспресс»
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