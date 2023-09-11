Коваленко назвал Александра Кокорина своим кумиром 

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, кого считает своими кумирами.

«Кокорин легенда всё равно. Ещё для меня топ-1 Женя Фролов. И ещё Ваня Ломаев. Вот три моих кумира. Бомбовые пацаны. Плюс в этот список надо включить Евгеньева», – приводит слова 20-летнего игрока «Спорт-Экспресс».

Права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине». В прошлом сезоне он на правах выступал за «Арис» и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. 5 сентября он снова присоединился к команде Алексея Шпилевского.