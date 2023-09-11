ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Онопко поделился ожиданиями от своего дебюта в роли главного тренера сборной России

Специалист будет исполнять обязанности наставника национальной команды во второй игре с Египтом. 
11 сентября 2023 16:44
автор: Никита Плохих

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко поделился своими эмоциями перед предстоящем товарищеском матче с олимпийской сборной Египта, в котором он будет исполнять роль наставника команды.

«Надо продолжать делать то, что сказал Валерий Георгиевич. У нас одно направление, которому следуем, придерживаемся той же тактической схемы, тех же требований к футболистам. На этих сборах мы всё это отрабатывали. Отношусь как к работе. Сегодня будем действовать по тому же плану, что наметили ранее с Георгиевичем, волнения нет», – сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

В четверг, 7 сентября, национальная команда России сыграла с Египтом вничью. Встреча завершилась со счётом 1:1. В понедельник, 11 сентября, состоится вторая игра сборных, где Онопко выступит в качестве главного тренера.

источник: «Советский спорт»
Онопко прокомментировал адаптацию Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»
Российский специалист сообщил, что находится на связи с хавбеком. 
11.09.2023 16:51
Футбол
автор: Никита Плохих
Александр Гацкан: Карпину хватает сил на совмещение постов в «Ростове» и сборной России
Специалист работает на два фронта.
11.09.2023 16:46
Футбол
автор: Денис Владимиров
Дмитрий Аленичев: были предложения о работе, которые меня не устраивают
Экс-тренер «Спартака» пока без клуба.
11.09.2023 16:36
Футбол
автор: Денис Владимиров
Коваленко назвал Александра Кокорина своим кумиром 
Также хавбек в этот список внёс ещё трёх российских футболистов. 
11.09.2023 16:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мамаев перевёл алименты почти на полтора миллиона после победы в шоу
Экс-футболист выиграл «Выжить в Дубае».
11.09.2023 16:28
Футбол
Нападающий «Урала» Юшин: однозначно готов к переходу в российский топ-клуб
Форвард уверен в своих силах.
11.09.2023 16:25
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.