Онопко поделился ожиданиями от своего дебюта в роли главного тренера сборной России

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко поделился своими эмоциями перед предстоящем товарищеском матче с олимпийской сборной Египта, в котором он будет исполнять роль наставника команды.

«Надо продолжать делать то, что сказал Валерий Георгиевич. У нас одно направление, которому следуем, придерживаемся той же тактической схемы, тех же требований к футболистам. На этих сборах мы всё это отрабатывали. Отношусь как к работе. Сегодня будем действовать по тому же плану, что наметили ранее с Георгиевичем, волнения нет», – сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

В четверг, 7 сентября, национальная команда России сыграла с Египтом вничью. Встреча завершилась со счётом 1:1. В понедельник, 11 сентября, состоится вторая игра сборных, где Онопко выступит в качестве главного тренера.