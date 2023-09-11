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Александр Гацкан: Карпину хватает сил на совмещение постов в «Ростове» и сборной России

Специалист работает на два фронта.
11 сентября 2023 16:46
автор: Денис Владимиров

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал работу Валерия Карпина на должностях главного тренера в ростовской команде и сборной России.

«Карпину хватает сил на совмещение постов в «Ростове» и сборной России. Сборная России пока не участвует в турнирах, только товарищеские игры. Карпин тратит несколько дней на подготовку. Потом он быстро возвращается в клуб», – приводит слова Гацкана «Матч ТВ».

Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, однако в августе 2021 года покинул команду в связи с назначением на должность главного тренера в сборной России. В марте 2022 года 54-летний специалист вернулся на пост тренера ростовчан. В начале ноября Карпин продлил контракт с национальной командой России до 2024 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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