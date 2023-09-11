Онопко прокомментировал адаптацию Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»

Ассистент главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал, как складывается адаптация полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

«Мы с Арсеном общались. Адаптация тяжело проходит, потому что любому футболисту, который приезжает за границу, нелегко. Во-первых, это другой язык. Во-вторых, первое время нужно привыкнуть к новым требованиям. На это всё нужно время. Никто не думал, что ему там будет легко, особенно поначалу. Тем более он поехал один. Он молодой футболист, думаю, сможет справиться и адаптироваться. Самое главное – выучить язык, хотя бы на начальной основе, чтобы просто понимать», – заявил 53-летний специалист в беседе с корреспондентом Советского спорта.

19 августа Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» на шесть лет. Он является воспитанником «Динамо» и провёл за московский клуб 89 матчей, отличился 19 забитыми мячами и 20 результативными передачами.