Суд Испании принял к рассмотрению иск против Рубиалеса после скандала с поцелуем футболистки

Национальная судебная коллегия Испании приняла к рассмотрению жалобу прокуратуры страны против бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

На церемонии награждения женской национальной сборной Испании 46-летний функционер поцеловал Эрмосо в губы, за что футболистка написала на него заявление в прокуратуру, а общественность осудила его за этот поступок.

Согласно закону о согласии на сексуальные отношения, принятому в прошлом году, Рубиалесу может грозить штраф или тюремное заключение на срок от одного до четырех лет, если этот инцидент будет расцениваться как сексуальное насилие.

Напомним, позднее Луис Рубиалес сообщил, что намерен покинуть должность главы Королевской испанской футбольной федерации.