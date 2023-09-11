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Глушенков признался, что мечтает в будущем выступать за «Барселону»

Россиянин в настоящий момент играет за «Локомотив».
11 сентября 2023 17:30
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Локомотива» и сборной России Максим Глушенков сообщил, в какую команду хотел бы перейти в будущем.

«Барселона». Нравится стиль игры. При каких обстоятельствах это возможно? Когда они сделают предложение. Я же сам туда не приду, не скажу»: «Я Максим, возьмите меня». Матчи сборной — хорошая возможность проявить себя. Вот будем стараться проявить себя с Катаром», — приводит слова 24-летнего футболиста «РБ Спорт».

Глушенков присоединился к «Локомотиву» в январе 2023 года. В текущем сезоне за московскую команду он провёл десять матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал три результативные передачи. Его контракт с красно-зелёными действует до конца 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

источник: «РБ-Спорт»
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