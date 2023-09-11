Впервые за полтора года российские судьи были назначены на матч УЕФА

Российская бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной назначена на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Опейкиной будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервным арбитром будет Надежда Горинова. Матч состоится 26 сентября в Ереване.

Таким образом, российская бригада арбитров впервые за полтора года отработает международный матч под эгидой УЕФА.

Примечательно, что бригада Опейкиной ранее стала первой женской на матче Кубка России. Опейкина судила поединок второго раунда Пути регионов между «Чертаново» и кировским «Динамо».