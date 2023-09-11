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Деклан Райс объяснил, почему принял решение перейти в «Арсенал»

В прошедшее межсезонье «канониры» купили англичанина у «Вест Хэма».
11 сентября 2023 18:31
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс назвал причину, по которой согласился перейти в лондонский клуб в минувшее летнее трансферное окно.

«Артета был ключевым фактором в выборе мною нового клуба. В тот момент, когда я встретил его, я понял, что он был тем, с кем я хотел бы работать на протяжении своей дальнейшей карьеры. В «Арсенале» чувствую себя как дома. Очень рад, что принял верное решение», — приводит слова 24-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Райс перешёл в «Арсенал» из «Ветс Хэма» в июле 2023 года. В текущем сезоне за команду Микеля Артеты он сыграл пять матчей и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 90 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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