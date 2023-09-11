Колосков назвал позитивным шагом назначение Опейкиной на матч под эгидой УЕФА

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение российского арбитра Веры Опейкиной на матч между сборными Армении и Казахстана в женской Лиге наций.

«Это только начало. Пусть это и женский матч. Думаю, что не возникнет никаких сложностей в судействе. Теперь надеемся, что наши мужчины тоже начнут судить матчи. Но здесь более проблематично с точки зрения спортивно-политической ситуации. Но, тем не менее, у нас сегодня есть судья, который в состоянии судить международные матчи. Это Карасев. Начало положено. Будем ждать дальнейших шагов. Я это расцениваю, как позитивный шаг к восстановлению российского футбола на международной арене», - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что российская бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной назначена на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана.

Помогать Опейкиной будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервным арбитром будет Надежда Горинова. Матч состоится 26 сентября в Ереване.

Таким образом, российская бригада арбитров впервые за полтора года отработает международный матч под эгидой УЕФА.