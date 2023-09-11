Полю Погба грозит дисквалификация за положительную допинг-пробу на тестостерон 

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может быть отстранён от футбола в связи с тем, что он сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, у 30-летнего футболиста обнаружилась превышенная доза мужского гормона после матча 1-го тура Серии А с «Удинезе».

Таким образом, французу грозит дисквалификация на несколько лет.

Погба вернулся в «Ювентус» в июле прошлого года. Он покинул туринский клуб в 2016 году, перейдя в «Манчестер Юнайтед». Всего за туринскую команду он сыграл 190 матчей, забил 34 гола и отдал 41 результативную передачу.