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Полю Погба грозит дисквалификация за положительную допинг-пробу на тестостерон 

В организме игрока нашли превышенную дозу гормона после матча с «Удинезе». 
Полю Погба грозит дисквалификация за положительную допинг-пробу на тестостерон 
11 сентября 2023 19:08
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может быть отстранён от футбола в связи с тем, что он сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, у 30-летнего футболиста обнаружилась превышенная доза мужского гормона после матча 1-го тура Серии А с «Удинезе».

Таким образом, французу грозит дисквалификация на несколько лет.

Погба вернулся в «Ювентус» в июле прошлого года. Он покинул туринский клуб в 2016 году, перейдя в «Манчестер Юнайтед». Всего за туринскую команду он сыграл 190 матчей, забил 34 гола и отдал 41 результативную передачу.

источник: La Gazzetta dello Sport
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