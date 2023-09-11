Валерий Овчинников: сборная России заведётся и забьёт Катару два-три мяча

Российский тренер Валерий Овчинников поделился ожиданиями от товарищеской встречи между сборными России и Катара. Матч состоится завтра, 12 сентября, в Эль-Вакре.

«Наверняка стоит задача победить. Другого варианта нет. Мяча два-три забьют. Сборная России заведётся по-настоящему и загонит соперника за Можай. Карпин понимает, что надо выигрывать, но и поражение не будет позором», – приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Напомним, в 2023 году национальная команда провела два матча: одолела дома Ирак (2:0), сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1) и с Ираном (1:1).