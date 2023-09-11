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Арбитр Федотов высказался о назначении российских судей на матч женской Лиги наций 

Предстоящую встречу обслужит судейская бригада во главе с Верой Опейкиной.
11 сентября 2023 19:38
автор: Глеб Шевяков

Бывший российский судья Игорь Федотов выразил своё мнение по поводу того, что российская бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной была назначена на матч женской Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Казахстана.

«Если бы наших судей назначили на серьёзные европейские сборные, то можно было бы говорить, что лёд тронулся. Пока не вижу здесь никаких сдвигов. Назначили — молодцы. Это определённо плюс. Объяснение простое: Карасёв съездил на сборы. Назначать будут всех», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Очный матч национальных команд Армении и Казахстана пройдёт 26 сентября. В составе судейской бригады помимо Опейкиной выступят Екатерина Курочкина, Елена Собчук и Надежда Горинова. Российские судьи впервые за полтора года отработают международный матч под эгидой УЕФА.

источник: Чемпионат.com
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