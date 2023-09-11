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Тебас сравнил ущерб от поступка Рубиалеса с терактом 11 сентября

Функционер был уволен за поцелуй футболистки на награждении.
11 сентября 2023 19:46
автор: Александр Кожевников

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал уход Луиса Рубиалеса с должности главы RFEF.

«Я не буду выступать, потому что хотел бы услышать его двухчасовое интервью. Мы прошли путь от отстранённого до ушедшего в отставку. Я собираюсь дождаться его заявлений. Был нанесён огромный ущерб испанскому футболу.

Это самая громкая новость в цифровых медиа за всю историю. Ущерб от этой ситуации больше, чем от теракта 11 сентября.

Хуже всего было скрывать тот факт, что у него был враг и что этим врагом была Ла Лига. Я хочу дождаться заявлений», - приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

На церемонии награждения женской национальной сборной Испании 46-летний функционер поцеловал Эрмосо в губы, за что футболистка написала на него заявление в прокуратуру, а общественность осудила его за этот поступок.

Согласно закону о согласии на сексуальные отношения, принятому в прошлом году, Рубиалесу может грозить штраф или тюремное заключение на срок от одного до четырех лет, если этот инцидент будет расцениваться как сексуальное насилие.

Напомним, позднее Луис Рубиалес сообщил, что намерен покинуть должность главы Королевской испанской футбольной федерации.

источник: El Mundo Deportivo
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