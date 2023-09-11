Полузащитник ЦСКА Бистрович в ближайшее время перейдёт на правах аренды в «Балтику»

«Балтика» согласовала аренду хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

По информации источника, «балтийцам» предоставляется право выкупить хорватского игрока за 750 тысяч евро. Сообщается, что в услугах 25-летнего футболиста был лично заинтересован главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич.

Бистрович присоединился к ЦСКА в начале 2018 года. Всего за московский клуб он отыграл 96 матчей, отличился восьмью забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет два с половиной миллиона евро.