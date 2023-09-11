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Полузащитник ЦСКА Бистрович в ближайшее время перейдёт на правах аренды в «Балтику»

Калининградский клуб будет иметь возможность выкупить футболиста. 
11 сентября 2023 19:59
автор: Глеб Шевяков

«Балтика» согласовала аренду хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

По информации источника, «балтийцам» предоставляется право выкупить хорватского игрока за 750 тысяч евро. Сообщается, что в услугах 25-летнего футболиста был лично заинтересован главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич.

Бистрович присоединился к ЦСКА в начале 2018 года. Всего за московский клуб он отыграл 96 матчей, отличился восьмью забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет два с половиной миллиона евро.

источник: Чемпионат.com
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