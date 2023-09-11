Тимур Сулейманов не перейдёт в «Сочи» 

Руководство «Сочи» отказалось от идеи подписать форварда «Пари НН» Тимура Сулейманова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что сочинский клуб предложил за 23-летнего футболиста 40 миллионов рублей. Также на игрока претендует «Локомотив».

Как утверждает источник, главный тренер «барсов» Дмитрий Хохлов не заинтересован в услугах нападающего.

В нынешнем сезоне Сулейманов сыграл в составе «Пари НН» десять матчей и забил три гола. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.