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Тимур Сулейманов не перейдёт в «Сочи» 

В настоящее время игрок выступает за «Пари НН».
11 сентября 2023 20:16
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Сочи» отказалось от идеи подписать форварда «Пари НН» Тимура Сулейманова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что сочинский клуб предложил за 23-летнего футболиста 40 миллионов рублей. Также на игрока претендует «Локомотив».

Как утверждает источник, главный тренер «барсов» Дмитрий Хохлов не заинтересован в услугах нападающего.

В нынешнем сезоне Сулейманов сыграл в составе «Пари НН» десять матчей и забил три гола. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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