В «Локомотиве» сообщили, сколько «Зенит» заплатит за выкуп Изидора

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных раскрыл детали перехода форварда Вильсона Изидора на правах аренды в «Зенит».

«Могу вас уверить в том, что предложение «Зенита» абсолютно точно лучше того, что мы получали из-за границы. Мы полностью закроем все расходы, которые клуб понес в связи с приобретением Изидора, и всё, что было выплачено футболисту в период нахождения в «Локомотиве». Сумма обязательного выкупа составляет € 4 млн плюс бонусы. В общей сложности получается в районе € 6 млн. Не сразу, но в течение полутора лет, и это нас устраивает», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

«Локомотив» приобрёл Изидора у «Монако» в январе прошлого года за три с половиной миллиона евро. Всего в составе железнодорожников он провёл 42 матча, забил 19 голов и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.