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Гол Крамарича принёс Хорватии минимальную победу над Арменией

«Шашечные» временно возглавили группу.
11 сентября 2023 20:59
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 11 сентября, на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване состоялся матч 6-го тура квалификации к Евро-2024 между сборными Армении и Хорватии. Подопечные Златко Далича оказались сильнее – 1:0.

Единственный гол был забит на 14-й минуте. Лука Модрич выполнил подачу с углового, мяч отскочил во вратарскую, а Андрей Крамарич с трёх метров поразил пустой угол ворот. Арбитр показал, что был офсайд, но VAR проверил этот момент и гол засчитали.

Хорватия набрала 10 очков и занимает первое место в группе D. Армения (7) опустилась на третью строчку.

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