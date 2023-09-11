Гол Крамарича принёс Хорватии минимальную победу над Арменией

Сегодня, 11 сентября, на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване состоялся матч 6-го тура квалификации к Евро-2024 между сборными Армении и Хорватии. Подопечные Златко Далича оказались сильнее – 1:0.

Единственный гол был забит на 14-й минуте. Лука Модрич выполнил подачу с углового, мяч отскочил во вратарскую, а Андрей Крамарич с трёх метров поразил пустой угол ворот. Арбитр показал, что был офсайд, но VAR проверил этот момент и гол засчитали.

Хорватия набрала 10 очков и занимает первое место в группе D. Армения (7) опустилась на третью строчку.