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Сборная России по футболу уступила олимпийской сборной Египта в товарищеском матче

Встреча завершилась со счётом 2:1.
Сборная России по футболу уступила олимпийской сборной Египта в товарищеском матче
11 сентября 2023 21:04
автор: Александр Кожевников
автор фото: РФС

В Суэце завершился товарищеский матч, в котором встречались сборная России и олимпийская сборная Египта.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте встречи - с пенальти отличился Сергей Пиняев.

На 68-й минуте встречи усилиями Ахмеда Фавзи египтяне сравняли счёт, а всего через четыре минуты олимпийская сборная Египта вышла вперёд - отличился Араби Бадр.

Больше до завершения матча зрители голов не увидели.

Напомним, сборная России проводила уже второй матч с командой Египта за последние дни. Первая встреча завершилась вничью - 1:1.

Впереди россиян будет ждать товарищеская встреча со сборной Катара.

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