Гол Юзепчука на 90-й минуте принёс «Торпедо» победу над «Акроном»

Сегодня, 11 сентября, на «Арене Химки» состоялся матч 9-го тура Первой лиги между «Торпедо» и «Акроном». Московский клуб одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Автором единственного мяча на 90-й минуте стал белорусский полузащитник Роман Юзепчук.

Автозаводцы набрали 14 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. «Акрон» продлил свою серию без побед до пяти матчей. В активе красно-чёрных 14 баллов и седьмая строчка.

Лидером остаётся владикавказская «Алания» с 20 очками. На втором месте идёт «Сокол» (17), на третьем – «Шинник» (16).