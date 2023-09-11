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Гол Юзепчука на 90-й минуте принёс «Торпедо» победу над «Акроном»

Тольяттинцы не похожи сами на себя.
11 сентября 2023 21:30
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 11 сентября, на «Арене Химки» состоялся матч 9-го тура Первой лиги между «Торпедо» и «Акроном». Московский клуб одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Автором единственного мяча на 90-й минуте стал белорусский полузащитник Роман Юзепчук.

Автозаводцы набрали 14 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. «Акрон» продлил свою серию без побед до пяти матчей. В активе красно-чёрных 14 баллов и седьмая строчка.

Лидером остаётся владикавказская «Алания» с 20 очками. На втором месте идёт «Сокол» (17), на третьем – «Шинник» (16).

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