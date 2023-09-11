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Поль Погба временно отстранён в результате положительного допинг-теста 

Ранее в организме француза обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. 
11 сентября 2023 21:34
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил временное отстранение от футбола в связи с тем, что он сдал положительный допинг-тест после завершения матча 1-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:0). Об этом сообщает антидопинговое агентство Италии.

Ранее стало известно, что в организме 30-летнего футболиста была обнаружена превышенная доза тестостерона, что является нарушением антидопинговых правил. Сообщается, что французскому игроку грозит дисквалификация на четыре года в том случае, если подтвердится, что он принимал препараты для повышения уровня мужского гормона.

Погба вернулся в «Ювентус» в июле прошлого года. Он покинул туринский клуб в 2016 году, перейдя в «Манчестер Юнайтед». Всего за «бьянконери» он сыграл 190 матчей, забил 34 гола и отдал 41 результативную передачу.

источник: «Советский спорт»
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