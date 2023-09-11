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Эквадорский нападающий Кабеса проходит медосмотр для одного из клубов РПЛ

Пока загадка, для какого.
11 сентября 2023 22:07
автор: Тимур Пацюк

Эквадорский нападающий Алехандро Кабеса переберётся в клуб РПЛ.

Форвард «Эмелека» находится в России с 9 сентября и уже проходит медобследование для одной из российских команд. Об этом сообщает инсайдер Рональд Пин.

Кабесе 24 года. Он является воспитанником «Индепендьенте дель Валье». Также на правах аренды выступал за «Аукас». В нынешнем сезоне у футболиста 22 матча, пять голов и три результативные передачи.

Напомним, в чемпионате России уже выступает несколько эквадорцев: в «Краснодаре» - Джон Кордоба, в «Динамо» - Хорхе Карраскаль, в «Зените» - Вальмар Барриос и Матео Кассьерра.

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