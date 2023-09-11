Президент «Торпедо» заявил, что Щенников не перейдёт в клуб в летнее трансферное окно

Президент «Торпедо» Ярослав Савин сообщил, что клуб завершил переговоры по переходу экс-футболиста ЦСКА Георгия Щенникова.

«Щенникова не будет в «Торпедо» в это трансферное окно. Причина? Переговоры не всегда завершаются успешно. Это была наша инициатива. К Георгию и его агенту никаких вопросов. Это было наше решение выйти из переговоров», — приводит слова Савина «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Щенников выступал за ЦСКА. Он провёл в команде 15 лет. За это время у него на счету 367 матчей и 10 голов. Сейчас Щенникову 32 года.