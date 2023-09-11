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Кравцов: после матча с Египтом хотел бы извиниться перед болельщиками

Сборная показала не лучший футбол.
11 сентября 2023 23:15
автор: Тимур Пацюк

Полузащитник и капитан сборной России Кирилл Кравцов, подвёл итоги товарищеского матча с олимпийской командой Египта U23 (1:2).

«Конечно, волновался, когда выводил команду на поле в качестве капитана, но потом понял, что это обычный матч и справился с нервами. Мы начали хорошо, контролировали матч, забили гол, могли забивать ещё. В начале второго тайма тоже имели возможности.

Соперник непростой, ребята играли в хороший футбол, а наша ошибка в том, что мы это им позволили. Хотел бы извиниться перед болельщиками – мы обязательно сделаем выводы и будем сильнее», — цитирует Кравцова пресс-служба РФС.

Напомним, 12 сентября сборная России проведёт матч с Катаром.

источник: РФС
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