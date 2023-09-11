Португалия разгромила Люксембург, три игрока оформили по дублю

Сборная Португалии в домашнем матче победила команду Люксембурга со счётом 9:0 в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.

По дублю оформили Гонсалу Инасиу (забив на 12-й и 45+4-й минутах), Гонсалу Рамуш (18, 34) и Диогу Жота (57, 77), авторами одного мяча стали Рикарду Орта (67), Бруну Фернандеш (83) и Жоау Феликс (88).

Криштиану Роналду пропускал встречу из-за дисквалификации.

Португалия с 18 очками возглавляет группу J, Люксембург имеет 10 очков и на три балла отстаёт от второго места

В следующем туре Люксембург сыграет в гостях с Исландией, а Португалия примет Словакия. Матчи пройдут 13 октября.

Евро-2024

Квалификация. Европа

Группа J

Португалия - Люксембург - 9:0 (4:0)

Голы: Инасиу, 12; 45+4; Рамуш, 18, 34; Жота, 57, 77; Орта, 67; Фернандеш, 83; Феликс, 88