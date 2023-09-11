Словакия разгромила Лихтенштейн, ведя 3:0 уже к шестой минуте встречи

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе состоялся матч 4-го тура квалификации ЧЕ-2024 между сборными Словакии и Лихтенштейна. Подопечные Франческо Кальцоны одержали уверенную победу – 3:0.

Исход матча решило начало, когда к шестой минуте словаки повели в три мяча. Сперва забил Давил Ганцко, затем Ондрей Дуда, автором третьего мяча стал Роберт Мак.

Словакия набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы J. Лихтенштейн (0) располагается на шестой строчке.

Ранее стало известно, что Португалия разгромила Люксембург со счётом 9:0.