Антуан Гризманн: MLS остаётся моей целью

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн высказался об игроках, перебравшихся в чемпионат Саудовской Аравии.

«Я понимаю тех, кто приехал туда играть. Речь идёт о невероятных деньгах. Несмотря на то, что мы зарабатываем много денег, некоторые хотят защитить своих детей и внуков, и мне это кажется нормальным.

Могу ли я перейти туда? У меня семья и трое детей. Это непростое решение. Моей целью остаётся MLS», — цитирует Гризманна Sport.es.

Француз является воспитанником «Реала Сосьедад». Также он защищал цвета «Барселоны». В нынешнем сезоне Антуан провёл 3 матча за «Атлетико» и забил один гол. Его контракт с «матрасниками» истекает 30 июня 2026 года.