Онопко объяснил причины замены Пиняева в матче с Египтом

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о причинах замены Сергея Пиняева в товарищеском матче против олимпийской сборной Египта (1:2).

«Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить встречу. Он получил сильный удар, но, думаю, ничего серьёзного не произошло – забили мышцу, был болевой шок, который не дал играть», — приводит слова Онопко официальный сайт РФС.

Напомним, завтра, 12 сентября, национальная команды сыграет с Катаром. Добавим, что встреча пройдёт в Эль-Вакре. Начало – в 18:15 мск.