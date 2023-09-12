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Онопко объяснил причины замены Пиняева в матче с Египтом

Россия уступила со счётом 1:2.
12 сентября 2023 00:07
автор: Александр Кожевников

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о причинах замены Сергея Пиняева в товарищеском матче против олимпийской сборной Египта (1:2).

«Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить встречу. Он получил сильный удар, но, думаю, ничего серьёзного не произошло – забили мышцу, был болевой шок, который не дал играть», — приводит слова Онопко официальный сайт РФС.

Напомним, завтра, 12 сентября, национальная команды сыграет с Катаром. Добавим, что встреча пройдёт в Эль-Вакре. Начало – в 18:15 мск.

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