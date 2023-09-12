Вячеслав Колосков: поражение от Египта — не позор

Спортивный функционер Вячеслав Колосков, в настоящее время являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, высказался о товарищеской встрече сборной России против олимпийской сборной Египта.

Напомним, египтянам удалось одержать победу со счётом 2:1.

«Ничего страшного не произошло, это точно не позор. Товарищеские игры нужны для того, чтобы футболисты прочувствовали атмосферу международного футбола, поиграли на другом уровне. Результат здесь — не самое главное. Тем более что олимпийская сборная Египта — серьёзный соперник», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Сегодня, 12 сентября, сборная России сыграет ещё один товарищеский матч. Соперником подопечных Валерия Карпина станет сборная Катара. Игра начнется в 18:15 (мск).