Дмитрий Баринов: Россия должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы

Российский футболист Дмитрий Баринов, выступающий за «Локомотив» и сборную России на позиции полузащитника, прокомментировал текущее положение национальной команды.

«У меня не изменилось отношение к вызовам в сборную. Единственное, всегда хочется играть против хороших соперников. Официальных игр не хватает. Мы всё равно должны собираться, при любых раскладах. Сборная должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы», — заявил Баринов в интервью изданию «Чемпионат».

Сегодня, 12 сентября, сборная России сыграет товарищеский матч против Катара. Игра начнется в 18:15 (мск).