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Дмитрий Баринов: Россия должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы

Полузащитник «Локомотива» заявил, что сборной не хватает официальных игр.
Дмитрий Баринов: Россия должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы
12 сентября 2023 08:19
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Российский футболист Дмитрий Баринов, выступающий за «Локомотив» и сборную России на позиции полузащитника, прокомментировал текущее положение национальной команды.

«У меня не изменилось отношение к вызовам в сборную. Единственное, всегда хочется играть против хороших соперников. Официальных игр не хватает. Мы всё равно должны собираться, при любых раскладах. Сборная должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы», — заявил Баринов в интервью изданию «Чемпионат».

Сегодня, 12 сентября, сборная России сыграет товарищеский матч против Катара. Игра начнется в 18:15 (мск).

источник: Чемпионат.com
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