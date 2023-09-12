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«Реал» определился с альтернативой, если клубу не удастся купить Килиана Мбаппе

Мадридцы хотят подписать Хулиана Альвареса.
«Реал» определился с альтернативой, если клубу не удастся купить Килиана Мбаппе
12 сентября 2023 08:29
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 12 сентября, издание Sky Sports сообщает о том, что руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность купить форварда «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, в случае если не удастся подписать Килиана Мбаппе.

Напомним, контрактное соглашение французского нападающего с «ПСЖ» рассчитано до середины 2024 года.

В минувшем сезоне Альварес провёл за «Манчестер Сити» 49 встреч, в которых забил 17 голов. Контракт 23-летнего аргентинца с «горожанами» рассчитан до середины 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 млн евро.

источник: Sky Sports
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