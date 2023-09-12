ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Юрист Черчесова отреагировал на слухи о возможном приходе тренера в «Спартак»

12 сентября 2023 08:34
автор: Степан Шереметьев

Алан Агузаров, юрист российского тренера Станислава Черчесова, поделился мнением о слухах, касающихся прихода наставника в «Спартак».

Ранее специалист покинул венгерский «Ференцварош» и пока находится без работы.

«Когда Черчесов возглавит «Спартак»? Я думаю, что этого, наверное, все желают. Мы с Саламычем этот вопрос не обсуждали. Он сейчас в России, и пока будет тут. По поводу «Спартака», то мы не разговаривали», — заявил Агузаров на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

После семи туров текущего сезона чемпионата России «Спартак» с 10 очками располагается на девятой позиции.

Агент Барриоса назвал сроки возвращения футболиста в «Зенит»
Игрок находится в расположении сборной Колумбии.
12.09.2023 09:23
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Михаил Галактионов высказался об участии Дзюбы в развлекательном шоу
Мнение главного тренера «Локомотива».
12.09.2023 09:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Непомнящий поделился прогнозом на товарищеский матч сборных России и Катара
Встреча между командами состоится сегодня, 12 сентября.
12.09.2023 09:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Лучано Спаллетти: некоторые тренеры клубов не отвечали на мои звонки
Наставник сборной Италии – о кадровой ситуации в национальной команде.
12.09.2023 09:07
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Феликс Магат выразил готовность возглавить сборную Германии
Феликс Магат выразил готовность возглавить сборную Германии
Ранее он возглавлял «Баварию» и «Фулхэм».
12.09.2023 08:52
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Андрей Тихонов заявил, что трансфер Изидора в «Зенит» для него непонятен
Мнение экс-форварда «Спартака».
12.09.2023 08:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.