Юрист Черчесова отреагировал на слухи о возможном приходе тренера в «Спартак»

Алан Агузаров, юрист российского тренера Станислава Черчесова, поделился мнением о слухах, касающихся прихода наставника в «Спартак».

Ранее специалист покинул венгерский «Ференцварош» и пока находится без работы.

«Когда Черчесов возглавит «Спартак»? Я думаю, что этого, наверное, все желают. Мы с Саламычем этот вопрос не обсуждали. Он сейчас в России, и пока будет тут. По поводу «Спартака», то мы не разговаривали», — заявил Агузаров на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

После семи туров текущего сезона чемпионата России «Спартак» с 10 очками располагается на девятой позиции.