Андрей Тихонов заявил, что трансфер Изидора в «Зенит» для него непонятен

Российский экс-футболист Андрей Тихонов, получивший известность в качестве нападающего «Спартака», прокомментировал переход Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды.

«Было бы понятно, если бы были еврокубки. Кубок России, РПЛ и еврокубки, тогда такого игрока для ротации можно купить, если имеешь возможности, как у «Зенита». Для меня, честно, трансфер непонятный», — цитирует Тихонова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года. За этот период форвард провёл 42 игры, забил 19 голов и оформил семь ассистов.