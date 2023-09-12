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Андрей Тихонов заявил, что трансфер Изидора в «Зенит» для него непонятен

Мнение экс-форварда «Спартака».
12 сентября 2023 08:42
автор: Виталий Овсянников

Российский экс-футболист Андрей Тихонов, получивший известность в качестве нападающего «Спартака», прокомментировал переход Вильсона Изидора из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды.

«Было бы понятно, если бы были еврокубки. Кубок России, РПЛ и еврокубки, тогда такого игрока для ротации можно купить, если имеешь возможности, как у «Зенита». Для меня, честно, трансфер непонятный», — цитирует Тихонова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года. За этот период форвард провёл 42 игры, забил 19 голов и оформил семь ассистов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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