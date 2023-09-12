Феликс Магат выразил готовность возглавить сборную Германии

Немецкий специалист Феликс Магат, ранее возглавлявший «Баварию» и «Фулхэм», выразил готовность стать новым главным тренером сборной Германии.

Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает издание Sky Sport Germany.

Согласно данным источника, 70-летний наставник считает, что у него имеются все необходимые качества для того, чтобы работать главным тренером национальной команды.

Напомним, что Ханс-Дитер Флика отправили в отставку 10 сентября. Днем ранее национальная сборная Германии разгромно проиграла Японии со счетом 1:4. В последних пяти матчах немцы потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью.