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Феликс Магат выразил готовность возглавить сборную Германии

Ранее он возглавлял «Баварию» и «Фулхэм».
Феликс Магат выразил готовность возглавить сборную Германии
12 сентября 2023 08:52
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Немецкий специалист Феликс Магат, ранее возглавлявший «Баварию» и «Фулхэм», выразил готовность стать новым главным тренером сборной Германии.

Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает издание Sky Sport Germany.

Согласно данным источника, 70-летний наставник считает, что у него имеются все необходимые качества для того, чтобы работать главным тренером национальной команды.

Напомним, что Ханс-Дитер Флика отправили в отставку 10 сентября. Днем ранее национальная сборная Германии разгромно проиграла Японии со счетом 1:4. В последних пяти матчах немцы потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью.

источник: Sky Sport Germany
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