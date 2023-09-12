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Лучано Спаллетти: некоторые тренеры клубов не отвечали на мои звонки

Наставник сборной Италии – о кадровой ситуации в национальной команде.
12 сентября 2023 09:07
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал текущее положение своей команды перед игрой с Украиной в рамках отбора к Евро-2024.

«Я не мог вызвать всех футболистов, но некоторых смог. Звонил и Верратти, но не думаю, что его ответ был «нет». Напротив, он сказал, что рад, что я ему позвонил, Бонуччи сказал то же самое. Несмотря на все трудности, они хотят помочь сборной. Пытался поговорить с некоторыми тренерами клубов. С некоторыми удалось поговорить, другие не брали трубку, возможно, у них нет моего номера», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Напомним, матч Италии против Украины состоится сегодня, 12 сентября в 21:45 (мск).

На текущий момент «Скуадра Адзурра» занимает третье место в группе C с четырьмя очками в активе. На счету Украины семь баллов и второе место.

источник: Football Italia
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