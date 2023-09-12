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Непомнящий поделился прогнозом на товарищеский матч сборных России и Катара

Встреча между командами состоится сегодня, 12 сентября.
12 сентября 2023 09:07
автор: Степан Шереметьев

Экс-тренер сборной Камеруна и «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от товарищескего матча между сборными России и Катара.

«Не думаю, что с Катаром нам будет легко. Для того, чтобы побеждать, нужно иметь постоянную практику. Я имею в виду не только на уровне национальных сборных, но и в клубах, когда играют в еврокубках. А у нас этой практики нет, потому что мы сейчас изолированы», — приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что встреча между национальными командами состоится сегодня, 12 сентября, и начнется в 18:15 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
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