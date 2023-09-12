Михаил Галактионов высказался об участии Дзюбы в развлекательном шоу

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о развлекательном ютуб-шоу, ведущим которого является его подопечный Артём Дзюба совместно с Леонидом Слуцким.

«Мы с ним это обсуждали, и свою позицию я ему тоже сказал. Если Артёму нравится за пределами клуба выступать в шоу, естественно, мы идём навстречу. Конечно, мы должны понимать, что степень цензурности должна быть», — заявил Галактионов в эфире программы «Футбол России».

Напомним, Артём Дзюба присоединился к столичному клубу в феврале 2023 года. В текущем сезоне за команду Михаила Галактионова он провёл шесть матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.