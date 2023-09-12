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Защитник «Реала» Карвахаль назвал трёх лучших футболистов, с которыми он выступал

31-летний испанец является пятикратным победителем Лиги чемпионов.
12 сентября 2023 09:48
автор: Виталий Овсянников

Испанский футболист Даниэль Карвахаль, выступающий за мадридский «Реал» на позиции защитника, назвал трёх лучших игроков, с которыми ему довелось поиграть в одной команде.

«Криштиану, Серхио Рамос и Лука Модрич. Когда эти люди разговаривают с тобой, ты должен держать в напряжении все пять чувств. Когда они что-то объясняют, ты должен делать заметки. Вы видите, как они приходят в 6 утра и начинают тренироваться… Это невероятно», — цитирует Карвахаля издание Marca.

В текущем сезоне Даниэль Карвахаль сыграл четыре встречи в составе «Реала», в которым оформил один ассист.

источник: Marca
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