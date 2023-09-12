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«Игрок нам нужен». Анатолий Тимощук – о переходе Вильсона Изидора в «Зенит»

Ранее французский нападающий выступал за «Локомотив».
12 сентября 2023 10:06
автор: Виталий Овсянников

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал трансфер Вильсона Изидора в санкт-петербургский клуб из «Локомотива» на правах аренды.

«Насколько такой игрок был необходим команде? Посмотрим. У нас сейчас выходные, поэтому мы соберёмся и увидим, в каком он состоянии и в какой форме. В любом случае мы знаем его качества. Если было принято такое решение, значит, игрок нам нужен. Я уверен, он принесёт пользу команде. Главное, чтобы он понял нашу философию, в «Зените» нет места равнодушным, у нас все с характером», - заявил Анатолий Тимощук в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года. За этот период форвард провёл 42 игры, забил 19 голов и оформил семь ассистов.

источник: «Советский спорт»
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