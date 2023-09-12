Тимощук призвал сборную России с уважением отнестись к катарскому футболу

Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от товарищескего матча между сборными России и Катара.

«Не стоит недооценивать катарский футбол. Тем более когда сборная играет у себя дома, они становятся крепкой командой, которая хорошо выступает. Безусловно, Россия – фаворит этого матча. Опять же нужно показать свои лучшие качества и быстрый, скоростной футбол. Мне кажется, что хорошие игроки собраны в сборной, они с пользой проведут сборы и будут максимально готовы к этому матчу», – сказал специалист в интервью «Советскому спорту».

Напомним, что встреча между национальными командами состоится сегодня, 12 сентября, и начнется в 18:15 по московскому времени.