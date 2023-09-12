ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тимощук призвал сборную России с уважением отнестись к катарскому футболу

Игра между командами состоится сегодня, 12 сентября.
Тимощук призвал сборную России с уважением отнестись к катарскому футболу
12 сентября 2023 10:15
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от товарищескего матча между сборными России и Катара.

«Не стоит недооценивать катарский футбол. Тем более когда сборная играет у себя дома, они становятся крепкой командой, которая хорошо выступает. Безусловно, Россия – фаворит этого матча. Опять же нужно показать свои лучшие качества и быстрый, скоростной футбол. Мне кажется, что хорошие игроки собраны в сборной, они с пользой проведут сборы и будут максимально готовы к этому матчу», сказал специалист в интервью «Советскому спорту».

Напомним, что встреча между национальными командами состоится сегодня, 12 сентября, и начнется в 18:15 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
Тимощук заявил, что Малком вернется в Санкт-Петербург
Бразилец ранее перебрался в «Аль-Хиляль».
12.09.2023 11:02
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго заявил о желании завершить карьеру в «Марселе»
Француз провёл в составе красно-белых четыре сезона.
12.09.2023 10:33
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Нобель Арустамян рассказал, сколько он зарабатывал на «Матч ТВ»
Ранее журналист покинул телеканал.
12.09.2023 10:26
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Агент Погба высказалась о дисквалификации футболиста из-за положительной допинг-пробы
Француз провалил тест на запрещенные вещества после матча 1-го тура итальянской Серии А.
12.09.2023 10:19
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Игрок нам нужен». Анатолий Тимощук – о переходе Вильсона Изидора в «Зенит»
Ранее французский нападающий выступал за «Локомотив».
12.09.2023 10:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Защитник «Реала» Карвахаль назвал трёх лучших футболистов, с которыми он выступал
31-летний испанец является пятикратным победителем Лиги чемпионов.
12.09.2023 09:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.