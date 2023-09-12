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Агент Погба высказалась о дисквалификации футболиста из-за положительной допинг-пробы

Француз провалил тест на запрещенные вещества после матча 1-го тура итальянской Серии А.
12 сентября 2023 10:19
автор: Виталий Овсянников

Футбольный агент Рафаэла Пимента, клиентом которой является полузащитник «Ювентуса» Поля Погба, высказалась о дисквалификации футболиста из-за проваленного допинг-теста.

«Мы ждём контрольных анализов и до тех пор ничего не можем сказать. Несомненно то, что Поль Погба никогда не хотел нарушать правила», — цитирует агента спортивный обозреватель Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Ранее стало известно, что в организме 30-летнего футболиста была обнаружена превышенная доза тестостерона, что является нарушением антидопинговых правил. Сообщается, что французскому игроку грозит дисквалификация на четыре года в том случае, если подтвердится, что он принимал препараты для повышения уровня мужского гормона.

источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио
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