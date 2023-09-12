Агент Погба высказалась о дисквалификации футболиста из-за положительной допинг-пробы

Футбольный агент Рафаэла Пимента, клиентом которой является полузащитник «Ювентуса» Поля Погба, высказалась о дисквалификации футболиста из-за проваленного допинг-теста.

«Мы ждём контрольных анализов и до тех пор ничего не можем сказать. Несомненно то, что Поль Погба никогда не хотел нарушать правила», — цитирует агента спортивный обозреватель Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Ранее стало известно, что в организме 30-летнего футболиста была обнаружена превышенная доза тестостерона, что является нарушением антидопинговых правил. Сообщается, что французскому игроку грозит дисквалификация на четыре года в том случае, если подтвердится, что он принимал препараты для повышения уровня мужского гормона.