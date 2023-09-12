Тимощук заявил, что Малком вернется в Санкт-Петербург

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что бывший форвард петербургского клуба Малком в скором времени прибудет в город на Неве.

«По возможности в ближайшее время он приедет и попрощается с болельщиками, раз он обещал. Так что не переживайте, он ещё вернётся в Петербург», - сказал специалист в интервью «Советскому спорту».

Малком перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно за 60 миллионов евро.

В составе «Зенита» 26-летний нападающий сыграл в 109 встречах во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.