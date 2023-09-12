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Дмитрий Баринов заявил, что интенсивность в РПЛ не хуже, чем в Италии

Мнение капитана «Локомотива».
12 сентября 2023 11:28
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Дмитрий Баринов, выступающий за «Локомотив» на позиции полузащитника, считает, что интенсивность игры в РПЛ не хуже, чем в итальянской Серии А.

«У нас хорошая интенсивность. Со стороны так может не казаться, но, когда играешь, ощущаешь это. Недавно смотрел «Милан» — «Рома», где римляне играла вторым номером, а вратарь «Милана» пасы в центре поля с мячом раздавал. Там никто не бежит в прессинг сломя голову. Так что, думаю, у нас интенсивность не хуже, чем в Италии», — сказал Баринов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 27-летний Дмитрий Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. В 2018 году он стал чемпионом России.

источник: Чемпионат.com
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