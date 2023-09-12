Агент Щенникова прокомментировал несостоявшийся переход игрока в «Торпедо»

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова, прокомментировал несостоявшийся переход его клиента в московское «Торпедо».

«Ярослав Савин сделал заявление по поводу Георгия, поэтому вопросы к нему. Для Щенникова поддерживать форму — не проблема, посмотрим, возможно, договоримся с «Торпедо», чтобы Георгий тренировался с ними, либо будет делать это отдельно», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, что футболист, оставшийся без клуба по окончании прошлого сезона, находился в расположении «Торпедо» с конца августа.