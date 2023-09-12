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Агент Щенникова прокомментировал несостоявшийся переход игрока в «Торпедо»

Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
12 сентября 2023 11:29
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова, прокомментировал несостоявшийся переход его клиента в московское «Торпедо».

«Ярослав Савин сделал заявление по поводу Георгия, поэтому вопросы к нему. Для Щенникова поддерживать форму — не проблема, посмотрим, возможно, договоримся с «Торпедо», чтобы Георгий тренировался с ними, либо будет делать это отдельно», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, что футболист, оставшийся без клуба по окончании прошлого сезона, находился в расположении «Торпедо» с конца августа.

источник: Sport24.ru
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