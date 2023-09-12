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Юрген Клопп не будет совмещать работу в «Ливерпуле» и немецкой сборной

Специалист работает в мерсисайдском клубе с 2015 года.
12 сентября 2023 11:40
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 12 сентября, спортивный обозреватель Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг сообщает о том, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не желает совмещать работу в клубе и немецкой сборной.

Также источник сообщает, что специалист не хочет покидать пост главного тренера мерсисайдцев ради перехода в сборную Германии. Текущий контракт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2026 года.

Напомним, немецкий специалист работает в клубе АПЛ с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп вошёл в шорт-лист тренеров, в которых DFB видит потенциальную замену для уволенного из немецкой национальной команды Ханс-Дитера Флика.

источник: Sky Sport Germany
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