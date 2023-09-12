Спортивный директор «Оренбурга» анонсировал заключительный трансфер лета

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб готовится совершить заключительный трансфер летнего окна.
«Заключительный трансфер на подходе. Надеюсь, что все получится. Если получится, объявим», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось о возможной аренде Ярослава Михайлова после его трансфера из «Пари НН» в «Зенит».
Михайлов является воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита». В прошлом сезоне он провёл за «Пари НН» 23 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.
источник: «Спорт-Экспресс»