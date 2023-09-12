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Спортивный директор «Оренбурга» анонсировал заключительный трансфер лета

Вероятно, это будет аренда Михайлова.
12 сентября 2023 12:26
автор: Александр Кожевников

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб готовится совершить заключительный трансфер летнего окна.

«Заключительный трансфер на подходе. Надеюсь, что все получится. Если получится, объявим», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось о возможной аренде Ярослава Михайлова после его трансфера из «Пари НН» в «Зенит».

Михайлов является воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита». В прошлом сезоне он провёл за «Пари НН» 23 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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