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Жирков с иронией ответил на вопрос о возможности стажировки в «Челси»

Экс-футболист сборной России вспомнил, как его выгнали из лондонского клуба.
12 сентября 2023 12:41
автор: Виталий Овсянников

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков, поделился мнением о возможной тренерской стажировке в лондонском клубе, за который он играл ранее.

«Кто меня в Англию пустит и визу даст? Меня из «Челси» выгнали. У меня вообще уже паспорт закончился, надо обновить. К кому поехал бы на стажировку? В «Спартак» Тамбов, в молодежку хочу», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, 40-летний полузащитник завершил карьеру в середине 2022 года. На текущий момент он проходит обучение на тренера.

источник: «РБ-Спорт»
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