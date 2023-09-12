Жирков с иронией ответил на вопрос о возможности стажировки в «Челси»

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков, поделился мнением о возможной тренерской стажировке в лондонском клубе, за который он играл ранее.

«Кто меня в Англию пустит и визу даст? Меня из «Челси» выгнали. У меня вообще уже паспорт закончился, надо обновить. К кому поехал бы на стажировку? В «Спартак» Тамбов, в молодежку хочу», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, 40-летний полузащитник завершил карьеру в середине 2022 года. На текущий момент он проходит обучение на тренера.