Американский инвестиционный фонд близок к покупке «Эвертона»

Появилась информация, что американский инвестиционный фонд 777 Partners близок к заключению сделки по поглощению ливерпульского «Эвертона».

Как сообщает Daily Mail, 777 Partners еще в мае лидировали в гонке за покупкой «ирисок», но их предложения в 600 миллионов фунтов было недостаточно, чтобы убедить владельца Фархада Мошири продать клуб.

При этом конкуренты 777 Partners — MSP Sports Capital, также не сумели договориться о покупке английской команды в августе и вышли из гонки.