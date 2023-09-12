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Американский инвестиционный фонд близок к покупке «Эвертона»

Английский клуб может сменить владельца.
12 сентября 2023 13:35
автор: Степан Шереметьев

Появилась информация, что американский инвестиционный фонд 777 Partners близок к заключению сделки по поглощению ливерпульского «Эвертона».

Как сообщает Daily Mail, 777 Partners еще в мае лидировали в гонке за покупкой «ирисок», но их предложения в 600 миллионов фунтов было недостаточно, чтобы убедить владельца Фархада Мошири продать клуб.

При этом конкуренты 777 Partners — MSP Sports Capital, также не сумели договориться о покупке английской команды в августе и вышли из гонки.

источник: The Daily Mail
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