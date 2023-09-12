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УЕФА разрешил проводить игры Кубка России в дни еврокубков

РФС добился согласия от Союза европейских футбольных ассоциаций.
12 сентября 2023 14:02
автор: Виталий Овсянников

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что УЕФА разрешил проводить матчи Кубка России в дни еврокубков, в качестве исключения.

Отметим, что с 19 по 21 сентября состоятся матчи первых туров групповых этапов ЛЧ, ЛЕ и ЛК. В эти же дни пройдут игры 4-го тура Кубка России.

«По умолчанию в дни проведения еврокубков УЕФА требует от национальных федераций и вещателя очищать календарь и телеэфир от внутренних матчей. РФС удалось добиться от европейского футбольного союза согласия на проведение кубковых матчей осенью в будние дни. УЕФА выдвинул условие заканчивать игры не менее чем за 15 минут до старта еврокубковых встреч», — цитирует Митрофанова РИА Новости.

источник: «РИА Новости»
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