УЕФА разрешил проводить игры Кубка России в дни еврокубков

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что УЕФА разрешил проводить матчи Кубка России в дни еврокубков, в качестве исключения.

Отметим, что с 19 по 21 сентября состоятся матчи первых туров групповых этапов ЛЧ, ЛЕ и ЛК. В эти же дни пройдут игры 4-го тура Кубка России.

«По умолчанию в дни проведения еврокубков УЕФА требует от национальных федераций и вещателя очищать календарь и телеэфир от внутренних матчей. РФС удалось добиться от европейского футбольного союза согласия на проведение кубковых матчей осенью в будние дни. УЕФА выдвинул условие заканчивать игры не менее чем за 15 минут до старта еврокубковых встреч», — цитирует Митрофанова РИА Новости.